بالفيديو.. حارس مرمى يتصدى بشكل مذهل لجميع ركلات الترجيح الخمس

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين، بعدما تقدم فريق لغيو دينامو عن طريق شامل سعدوي في الدقيقة 60، ثم تعادل فريق أوفا في الدقيقة 95 عن طريق أليكسي نيكيتين.

ولجأ الفريقان بعدها إلى ركلات الترجيح، وظهر هنا دور الحارس كوزنتسوف، 25 عاما، الأسطوري، إذ استطاع التصدي لركلات الترجيح الخمس، بما في ذلك ركلة قرر حكم المباراة إعادتها، بسبب مخالفة الحارس للقواعد.