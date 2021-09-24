برشلونة يسجل رقما سلبيا هو الاسوأ منذ 18 عاما

ولم يتمكن البرسا من تسجيل أكثر من 8 أهداف، خلال 5 مواجهات خاضها في الليغا منذ بداية الموسم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الفريق الكتالوني حقق أسوأ بداية له من ناحية التهديف في أول 5 لقاءات بالدوري، منذ موسم 2003-2004، حينما أحرز 5 أهداف فقط.



وفقد برشلونة نقطتين ثمينتين أمام قادش المتواضع نسبيا، مكتفيا بالتعادل الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم، مقابل انتصارين، ليرفع رصيده في المركز السابع إلى 9 نقاط من أصل 18 ممكنة، متأخرا بـ7 نقاط عن الغريم ريال مدريد المتصدر (16 نقطة).

كما تلقى الهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني 0-3، في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

