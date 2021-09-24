ترشيح فنانة مصرية شابة لجائزة 'ايمي' الاميركية الشهيرة

ووفق ما تم إعلانه، تنافس منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بالمسلسل، على أن يتم إعلان الفائزين في 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في حفل تشهده ولاية نيويورك الأميركية.

ويعد هذا هو الترشيح الأول في مسيرة منة شلبي للجائزة الأهم التي تمنح للأعمال التلفزيونية، فيما تشهد ترشيحات العام الحالي رقما قياسيا يتعلق بالدول المرشحة، حيث تتواجد أعمال تابعة لـ24 دولة حول العالم.



وفور نشر الترشيحات من قبل وسائل الإعلام الدولية، تم تداول الخبر، وأعلن عنه المخرج المصري عمرو سلامة، ليبارك للفنانة المصرية التي دخلت الترشيحات من خلال المسلسل المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

وحرص الجمهور والزملاء على تهنئة منة شلبي في ظل الترشيح الهام الذي حصلت عليه بسبب أدائها في المسلسل الذي نال استحسان قطاع كبير من الجمهور.

وقالت منة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك "شكرا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل 'في كل أسبوع يوم جمعة' إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة للجائزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية".



وبحسب الموقع الرسمي للجائزة على الإنترنت تتنافس منة شلبي مع كل من الإسبانية آني غابارين والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي والبريطانية هايلي سكوايرز.