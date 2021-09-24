الجيش الأميركي ينفي وقوع إطلاق نار في قاعدة عسكريّة

23 سبتمبر , 2021

نفى الجيش الأميركي اليوم الخميس، ما أعلنه مسؤول عسكري عن وقوع خمسة جرحى في إطلاق نار حصل في قاعدة للجيش في ميريلاند (شمال شرق)، مؤكّداً أنّ ما حصل كان مجرّد "تدريب مقرّر مسبقاً".

وقال إيريك باهون الناطق باسم البنتاغون في بيان إنّ "المعلومات المتعلّقة بحصول إطلاق نار في قاعدة فورت ميد غير صحيحة. ما حصل كان تدريباً مقرّراً مسبقاً".

وكان جيفري ماكليندون مدير الطوارئ في مركز عمليات الطوارئ في القاعدة العسكرية قال لوكالة فرانس برس قبل دقائق من صدور بيان البنتاغون إنّ مسلّحاً أطلق النار في الساعة 9:46 داخل القاعدة "ممّا أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح"، مشيراً إلى أنّ إطلاق النار "تمّ احتواؤه" وأنّ وضع الجرحى غير واضح.