شكرا لقرائتكم خبر عن مصر مقصد سياحى جاذب.. تعرف على استراتيجية القطاع السياحى فى 6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمثل الرؤية التنموية لقطاع السياحة في أن تكون مصر مقصدا سياحيا مستداما وجاذبا على المستوى الإقليمى والدولى، وداعما أساسيا للاقتصاد القومي وللأهداف الأممية للنمو المستدام.

وتتبلور استراتيجية تحقيق هذه الرؤية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) حول الآتى:

1- الارتقاء بجودة المنتج السياحي مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة.

2- تنويع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة ، مثل السياحة البيئية ، والسياحة الرياضية وسياحة السفاري.

3- تنويع الأسواق الخارجية لاستقطاب الزائرين من الاقتصادات الناشئة التي تتجه لمزيد من الانفتاح، وكذلك الدول التي بدأت تستعيد عافيتها من فيروس كورونا لتكون نقطة البداية للأنشطة الترويجية للسياحة المصرية.

4- الترويج المكثف للمقتنيات الأثرية لدعم السياحة الثقافية من خلال المؤتمرات والبعثات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والاحتفالات بافتتاح المتحف المصري الكبير، ومسارات نقل المومياوات للمتحف القومي للحضارة المصرية، والإعلان عن الاكتشافات الأثرية الحديثة والترويج لها عالميا وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة.

5- تكثيف البرامج التدريبية بالقطاع السياحي لتنمية قدرات ومهارات العاملين.

6- إزكاء الوعي العام ونشر الثقافة السياحية بالمدارس والجامعات ومختلف وسائل الإعلام لإبراز الأهمية الاقتصادية للسياحة ودورها الرئيس في تنمية مصادر الدخل بالنقد الأجنبي وزيادة مستويات التشغيل، وتحقيق التقارب الثقافي والسلام الاجتماعي بين الشعوب.