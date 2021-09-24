كورونا في 24 ساعة| قفزة بالإصابات بمصر.. ووزيرة الصحة تكشف تطورات الوضع الوبائي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 252471 حتى اليوم.

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