بالصور.. الأمطار تتساقط على كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهدت أماكن متفرقة في محافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة، دون تأثير على حركة السير.

وأوضح مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة، لمصراوي، أن المحافظة تشهد انتظامًا في حركة الملاحة في البحر المتوسط، ونهر النيل، وبحيرة البرلس، مع هدوء واستقرار بالحالة الجوية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف المصدر أنه وفق المتابعة مع غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لم يجر رصد أي تداعيات خاصة بسقوط الأمطار في المناطق التي سقطت فيها مثل مدينة كفرالشيخ، وبعض المناطق الساحلية في نطاق المحافظة.