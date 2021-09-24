شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز الزعيم الكتالوني السابق في جزيرة سردينيا الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محامي الرئيس الإقليمي السابق لكتالونيا كارليس بويجديمونت أن الزعيم محتجز في جزيرة سردينيا الإيطالية.

وأكد المحامي جونزالو بوي اعتقاله في وقت متأخر من يوم الخميس عبر تويتر، كما أكد محاميه البلجيكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بروكسل أن الشرطة الإيطالية احتجزت بويجديمونت في سردينيا.

ولم يصدر تأكيد مبدئي من الجانب الإيطالي.

وذكرت صحيفة لا فانجارديا الاسبانية نقلا عن مصادر قضائية في مدريد، أن الاعتقال جاء بموجب مذكرة أوروبية أصدرتها المحكمة العليا الإسبانية ضد الزعيم الانفصالي الكتالوني، الذي يعيش في بلجيكا.

وتتهم إسبانيا بويجديمونت بجرائم من بينها التحريض على الفتنة المرتبطة باستفتاء كاتالونيا في 1 تشرين أول/أكتوبر 2017 وقرار لاحق للانفصال عن إسبانيا.

وفي أعقاب ذلك، تم وضع كاتالونيا تحت إدارة الحكومة المركزية الإسبانية. واعتبر الاستفتاء غير قانوني وتم توجيه اتهامات لمنظميه.