أردوغان يتهم بايدن بإرسال الأسلحة للمليشيات الكردية في سوريا ويهدد: "لن نقف مكتوفين"





قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أن يغادر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس في نيويورك، إن المسار الحالي للعلاقات الأميركية التركية "لا ينبئ بخير".



وفي مؤتمر صحافي موسع للصحافيين الأتراك، أبرز أردوغان الانقسامات بين حليفي "الناتو" حول شراء تركيا منظومة دفاع صاروخية روسية وما تلا ذلك من طردها من برنامج الطائرات الأميركية المقاتلة المتطورة إف-35.



وأضاف أردوغان للإعلام التركي "لا يمكنني بصراحة أن أقول إن هناك عملية صحية في العلاقات التركية-الأميركية"، بحسب "الاناضول".



وتابع "اشترينا طائرات إف-35 ودفعنا 1.4 مليار دولار وهذه الطائرات إف-35 لم ترسل إلينا".



وقال إن "بايدن بدأ في نقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى المنظمات الإرهابية (في سورية). لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد ذلك"، في إشارة إلى المليشيات الكردية التي تصنّفها تركيا على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المدرج على لوائح الإرهاب الأميركية.



وأوضح الرئيس التركي "أتمنى كدولتين في الناتو أن نعامل بعضنا بعضاً بصداقة لا بعداوة. لكن المسار الحالي لا ينبئ بخير".



وأشار أردوغان أيضاً إلى أنه عمل جيداً مع الرؤساء الأميركيين خلال حكمه المستمر منذ 19 عاماً، مضيفاً "لكنني لا أستطيع القول إننا بدأنا بشكل جيد مع السيد (الرئيس الأميركي جو) بايدن".



وقبيل لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على البحر الأسود في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، قال أردوغان إنهما سيناقشان العلاقات الثنائية فضلاً عن قضية سورية، خاصة الوضع في إدلب، آخر معاقل المعارضة في البلاد.



كما تحدث أردوغان عن دعوته إلى إصلاح الأمم المتحدة، وقال إنه اقترح "خطوة جذرية" بالتخلص من حق النقض (فيتو) للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من خلال اجتماع غير عادي للجمعية العامة "عندما يلزم ذلك".



ورداً على سؤال حول حكومة حركة "طالبان" الجديدة في أفغانستان، قال أردوغان إنه من المؤسف عدم تشكيل قيادة شاملة في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما كشفت الحركة عن حكومة مكونة بالكامل من الرجال المتشددين.



وأضاف "هناك مؤشرات تظهر أنه قد تكون هناك بعض التغييرات، قد يكون هناك مناخ أكثر شمولاً في الإدارة. وإن اتخذت مثل هذه الخطوة، فبإمكاننا التحرك نحو نقطة نتناقش فيها معهم حول ما يمكننا القيام به معاً".