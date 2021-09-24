المنفي من الأمم المتحدة: مؤتمر دولي في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، يوم الخميس، إنه سيعقد مؤتمرا دوليا في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذرا من أنها تواجه ”تحديات حقيقية“ يمكن أن تقوض الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر.

وقال محمد المنفي في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك، إن المؤتمر يهدف إلى ”ضمان دعم دولي بصورة موحدة ومتسقة واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد“.

وأضاف: ”نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول“.