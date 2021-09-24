قنبلة تستهدف مدرسة للبنات في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

تعرضت مدرسة للبنات شمال غربي باكستان للتفجير، في أول قصف يستهدف تعليم الإناث منذ سنوات عدة. وانفجرت القنبلة، في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، في المدرسة الواقعة ببلدة تانك المتاخمة لوزيرستان الجنوبية، وهي منطقة على الحدود الأفغانية كانت منذ فترة طويلة قاعدة للمسلحين المرتبطين بتنظيم «القاعدة».

وقال مسؤول الشرطة المحلية مجيب الله: إن الانفجار دمر جزئياً الجدار الخارجي وفصلاً دراسياً. وأضاف: إن التفجير لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، وكانت مئات من مدارس الفتيات في المنطقة تعرضت لعمليات استهداف من قبل مسلحين، قبل صدها بعمليات عسكرية منذ عام 2014. وكان إطلاق النار على الفتاة الباكستانية الحائزة على جائزة «نوبل» ملالا يوسف زاي في عام 2012، والهجوم على مدرسة يديرها الجيش بعد ذلك بعامين، وقتل نحو 150 طفلاً، من أسوأ الهجمات التي استهدفت التعليم في باكستان.