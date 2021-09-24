«الرئاسي الليبي» يدعو لتفادي التصعيد بين البرلمان والحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس، جميع الأطراف لعدم اتخاذ خطوات تصعيدية وتجنب التوتر الشعبي في البلاد، بعد إعلان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد المجلس الرئاسي، في بيان، أنه ممثل السلطة السيادية بالدولة الليبية، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مشيراً إلى متابعته عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب الليبي الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، والمتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة.

وشدد المجلس الرئاسي الليبي على حرصه على سلامة سير العملية السياسية، وفق خريطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي، داعياً السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية، مطالباً الحكومة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ودعم العملية الانتخابية والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بمهامها.

وأكد المجلس الرئاسي الليبي بشكل صريح وواضح على ضرورة التزام الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة، ضماناً لسير العملية الانتخابية.

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع رئيس المجلس الأوروبي، «شارل ميشيل»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر المقبل.

وفي نيويورك، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن دعم بلاده إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، وذلك خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا، أمس الأول، مشدداً على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2570، حسبما أفاد الحساب الرسمي لسفارة واشنطن لدى طرابلس.