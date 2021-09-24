دول أوروبية ترشّح مدير منظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

- 1/2
- 2/2
- ابوظبي - سيف اليزيد - الجمعة 24 سبتمبر 01:04
عربي ودولي
ع+ ع-
رشّحت غالبية دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لولاية ثانية، وذلك قبل ساعات من انتهاء موعد تقديم الترشيحات لهذا المنصب.
وانتهت الخميس المهلة المحدّدة للدول الأعضاء في المنظّمة لإرسال أسماء مرشّحيها لهذا المنصب.
كانت ألمانيا أعلنت رسمياً الأربعاء أنّها رشّحت الدكتور تيدروس (56 عاماً) لولاية ثانية، في منصب يبدو أنّ لا أحد ينافسه عليه.
وعلى الرّغم من أنّ وزير الصحّة والخارجية الأثيوبي السابق لم يعلن رسمياً ترشّحه لولاية ثانية على رأس منظّمة الصحّة العالمية، إلا أنّ الدعوة التي أطلقتها برلين الأربعاء لاقت على ما يبدو صدى في أرجاء الاتّحاد الأوروبي مع إعلان مصادر دبلوماسية الخميس أنّ حوالى 20 من دول الاتّحاد حذت حذو ألمانيا.
وأوضحت المصادر أنّ كلّاً من هذه الدول، ومن بينها فرنسا وإسبانيا والنمسا والبرتغال، أرسل إلى منظمة الصحّة العالمية مظروفاً مغلقاً بداخله اسم المرشّح الإثيوبي.
وبالفعل، فقد أكّدت باريس هذا الأمر مساء الخميس.
وقالت البعثات الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتّحدة في جنيف في تغريدة على تويتر إنّه "اليوم في 23 سبتمبر، رشّحت فرنسا وألمانيا، بالتنسيق مع مجموعة من دول الاتّحاد الأوروبي، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الانتخابات المقرّر إجراؤها في مايو 2022".
وفي 2017، أصبح غيبرييسوس أول أفريقي يرأس هذه المنظمة النافذة التابعة للأمم المتحدة والتي تقود المعركة الراهنة ضدّ جائحة كوفيد-19.
وتيدروس اختصاصي في الملاريا ومجاز في علم المناعة ويحمل شهادة دكتوراه في صحّة المجتمع وقد عيّن في 2005 وزيراً للصحة في بلاده وهو منصب بقي فيه حتى 2012 حين أصبح وزيراً للخارجية.
وفي 2017 أصبح تيدروس أول مدير عام لمنظمة الصحّة العالمية يصل إلى هذا المنصب من طريق الانتخاب.
وقبل ذلك، كان المجلس التنفيذي للمنظّمة يقترح اسماً واحداً لتولّي منصب المدير العام ويطلب من الدول الأعضاء التصويت على هذا الاسم بالموافقة أو الرفض.
المصدر: وكالات