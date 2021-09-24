شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروع.. حريق هائل بوزارة التعليم في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

نشب حريق داخل ساحة مبنى وزارة التربية في بغداد، حيث تحاول فرق الدفاع المدني إخماده بعد أن تصاعدت ألسنة النيران بمبنى الوزارة.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت اليوم الجمعة اندلاع حريق هائل بوزارة التعليم.

وأضافت في بيان لها أنها تحاول السيطرة على الحريق ، بعد أن انتشرت ألسنة النيران، من ساحة المبنى إلى المباني المحيطة بموقع الوزارة.