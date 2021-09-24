شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروع.. حريق هائل بوزارة التعليم في بغداد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
نشب حريق داخل ساحة مبنى وزارة التربية في بغداد، حيث تحاول فرق الدفاع المدني إخماده بعد أن تصاعدت ألسنة النيران بمبنى الوزارة.
وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت اليوم الجمعة اندلاع حريق هائل بوزارة التعليم.
وأضافت في بيان لها أنها تحاول السيطرة على الحريق ، بعد أن انتشرت ألسنة النيران، من ساحة المبنى إلى المباني المحيطة بموقع الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مروع.. حريق هائل بوزارة التعليم في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.