شكرا لقرائتكم خبر عن عجائب مليشيا الحوثي باليمن.. غرامات باهظة على مستخدمي الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استمراراً للقرارات الغريبة والتعسفية تجاه الشعب اليمني، فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبر قيادات لها في مديرية بني حشيش بالعاصمة صنعاء، غرامة مالية قدرها “200 ألف ريال ورأس بقر” على كل من يسمح لزوجته أو ابنته بامتلاك هاتف ذكي أو الحصول على وظيفة لدى أي منظمة.

وتهدف المليشيا الحوثية بهذا القرار لابتزاز السكان وفرض قيود قسرية على النساء وحرمانهن من أبسط حقوق الحياة بأسلوب يتشابه تماما مع أساليب القاعدة وداعش، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

كما تقوم المليشيا بفرض قيود تعسفية على المرأة اليمنية، بزعم الإخلال بالقيم والأعراف والأخلاق الاجتماعية وتسهيلًا لما أسمته “الابتزاز الجنسي” على حد تعبير الوثيقة.

ومنعت المليشيا أيضا المرأة من التزين في الأعراس النسوية واعتبرت تزيّن النساء في حفلاتهن الخاصة نوعا من “التبرج”.