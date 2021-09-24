شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج لمفوض الاتحاد الأوروبي قبل لقائه وزير خارجية روسيا.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: تعرض مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل لموقف محرج، قبل لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأخطأ جوزيب بوريل في توقيت وصوله ولقائه وزير خارجية فرنسا لافروف وجاء إليه قبل الموعد المتفق عليه. وتدخل مفوض الاتحاد الأوروبي بشكل غير مقصود في لقاء الوزير الروسي مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي مما تسبب في حالة من الحرج.

كانت هذه تفاصيل خبر موقف محرج لمفوض الاتحاد الأوروبي قبل لقائه وزير خارجية روسيا.. ماذا حدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.