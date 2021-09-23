شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. انفجار هائل في مدينة شيراز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار في شارع محراب بـ شيراز الإيرانية دون معرفة الأسباب. وشهدت مدينة الحويزة غرب الأحواز، قبل أيام، انفجارا في شركة نفطية ونتج الانفجار عن تسرب في خط نقل الغاز لإحدى الشركات النفطية العاملة في منطقة حور العظيم الرطبة (الحفيزة) وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

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