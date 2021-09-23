شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كرة عملاقة تثير الرعب بشوارع الصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكرة عملاقة أثارت الرعب في شوارع الصين. وفي التفاصيل، فقد خرجت كرة عملاقة عن السيطرة في مقاطعة خنان الصينية خلال فعاليات مهرجان منتصف الخريف، والمعروف أيضا باسم مهرجان القمر. وأظهر مقطع الفيديو المتداول، شابان يلحقان بالكرة العملاقة التي تدحرجت في الشوارع لتصدم المارة والمركبات.

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