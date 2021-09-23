شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد عالمي.. الرئيس المصري يحذر من خطر المجاعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها، وبات يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة في أفريقيا.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال مشاركته في قمة نظم الغذاء بالأمم المتحدة عبر اتصال مرئي كونفرانس: إن القمة تعقد في وقت دقيق يتطلب بذل المزيد من الجهد؛ للتصدي للتحديات المركبة التي يتعين علينا مواجهتها، لافتاً الانتباه إلى أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعنا تأتي على رأس أولوياتنا جميعاً، وخصوصاً في ظل تفاقم تغير المناخ، فضلاً عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء.

وأوضح الرئيس المصري أن تفاقم خطر المجاعة يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعّالة لإنقاذ الملايين من البشر غالبيتهم من النساء والأطفال، مشدداً على اعتزام بلاده استمرار العمل مع أشقائها الأفارقة لمواجهة التحديات، سعياً للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وأكد ضرورة توفير الدعم المطلوب عبر تطوير آليات تمويلية خلاقة وتعاون دولي فعّال، يجمع الدول بأطراف المنظومة الأممية وشركاء التنمية مع وضع آليات متابعة فعالة ومرنة وطنياً ودولياً، تسهم في تحقيق أهدافنا المنشودة وتطلعاتنا المشروعة لتلبية احتياجات شعوبنا جميعاً.