الكاظمي يوجه باحتجاز مواطن ظهر بفيديو يمارس العنف ضد ابنه

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتنفيذ الاجراءات القانونية، واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يمارس العنف ضد أحد أبنائه".

كما وجّه الكاظمي الأجهزة المختصة بـ"التحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة".