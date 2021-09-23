العراق يستعيد لوح حلم 'كلكامش' من الولايات المتحدة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الثقافة العراقية، الخميس، عن استعادة لوح حلم "كلكامش" من الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت وزارة الثقافة في بيان "تجري مساء اليوم عملية تسلم لوح حلم كلكامش بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، ورئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، وسفارة العراق في الولايات المتحدة في متحف سميثسونيان في العاصمة واشنطن في حفلٍ مهيب تحضره منظمة اليونسكو، إذ ستسلم القطعة الأثرية إلى سفير العراق في واشنطن فريد ياسين، ثمَّ تُسلم إلى وزارة الثقافة لاعادتها إلى المتحف العراقي".

وأضافت أن "منهاج الحفل سيتضمن عرض اللوح على الطاولة بجوار المنصة، ويلقي وزير الثقافة والسياحة والآثار كلمةً بعنوان (ماذا تعني هذه الإعادة لشعب العراق) فضلاً عن كلمات عددٍ من الأكاديميين والمختصين بالآثار والعلاقات الخارجية، وبحضور أكثر من مئة شخصية سياسية وأكاديمية".