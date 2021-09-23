محافظ بورسعيد يبحث مع ممثلي شركة لامبورجيني الايطالية للسيارات سُبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - (أ ش أ)

بحث عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع ممثلي شركة لامبورجيني الايطالية، والتى تعد إحدى أهم الشركات المصنعة للسيارات، سبل التعاون بين الشركة والمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم الخميس ممثلي الشركة، بديوان عام محافظة بورسعيد.

ورحب المحافظ خلال الاجتماع بممثلي الشركة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد دائما سباقة فى التعاون مع الشركات الكبرى للارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء عددا من مقترحات التعاون بين محافظة بورسعيد والشركة، فى إطار التعاون المستمر مع الجانب الإيطالى لتنفيذ العديد من المشروعات المهمة على أرض بورسعيد.