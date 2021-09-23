صور.. وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يدشنان قافلة "فرصة" للتمكين الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

أطلقت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قافلة برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على التحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيمان ذكي وكيل وزارة التضامن بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة.

كما تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الفيوم، نموذج محاكاة لجلسة تعديل السلوك للتحفيز علي العمل والانتاج التي يطبقها برنامج "فرصة" من أجل توعية الأسر بأهمية الإنتقال من الحصول علي الدعم إلي التمكين الاقتصادي.

وسلمت "القباج" و"الأنصاري" عدداً من السيدات والأسر وذوي الهمهم مشاريعا إنتاجية منها ماكينات للخياطة ومشروعات بقالة ومشروعات ترويسكل وشوايات.

وشهدت قافلة التمكين الاقتصادي، التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وهي جمعية البر والتقوى المصرية، وجمعية شباب مصر لتنمية المجتمع بالفيوم، ورواد صناع الخير، وجمعية أبوبكر الصديق للتنمية والخدمات الإسلامية، بإلإضافة إلى مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية، حيث تقدم المؤسسة تمويلاً لـ ٣٥ مشروعاً لذوي الهمم، ويأتي إجمالي قيمة تمويل المشروعات من الجمعيات الأهلية التي جرى التعاون معها نحو ٨٠٠ ألف جنيه.

وحرص برنامج "فرصة" على إعداد ورشتين تدريبيتين لدعم مستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة الفيوم، حيث تضمنت الورشة الأولى صناديق الإدخار بحضور 20 مستفيدة ممن حضرن جلسات تعديل السلوك، والورشة الثانية عن إدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والتى تستهدف تأهيل المستفيدين المقرر تسليمهم مشروعات صغيرة.