الكونغرس يقرّ تقديم مليار دولار لتمويل “القبة الحديدية” الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 17 دقيقة

أقر مجلس النواب الأميركي، تقديم مليار دولار لتمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي “القبة الحديدية”، وحصل القرار الخميس على الأغلبية الساحقة من أعضاء الحزبين بعد أيام من نجاح التقدميين في سحب الأموال من مشروع قانون تمويل حكومي مؤقت.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد أن صوّت ضده النواب رشيدة طليب (ديمقراطية عن ولاية ميتشيغان)، وإلهان عمر (ديمقراطية عن مينيسوتا)، فضلًا عن ستة نواب ديمقراطيين آخرين ونائب جمهوري.

جاء هذا التطور بعد أن نشب خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين على حد سواء مع التقدميين بسبب سحب الأموال من مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقره مجلس النواب، الثلاثاء.

قالت طليب، إحدى أبرز منتقدي إسرائيل في مجلس النواب، في خطاب ألقته قبل التصويت، إن التمويل “سيمكّن إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال عنف”.

أثارت تعليقات طليب توبيخًا من زملائها في كلا الحزبين، حيث صرح النائب تيد دوتش (ديمقراطي من فلوريدا) في كلمة ألقاها بعد كلمة طليب، “إذا كنت تؤمنين بحقوق الإنسان وإنقاذ الأرواح… فإنك ستدعمين هذا التشريع”.

فيما اتهم النواب الجمهوريون دويتش وتشاك فليشمان وجو ويلسون، في خطاباتهم، طليب بمعاداة السامية.