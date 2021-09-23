عاجل.. التحالف: تدمير طائرة حوثية رابعة باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.



وأكدت قيادة التحالف، أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت أربع طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقتها الميليشيا الحوثية.

ونشرت قيادة قوات التحالف في وقت سابق، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء الخميس.

وأكدت قيادة القوات المشتركة، اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.