فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى براغ وزغرب

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

أعلنت فلاي دبي الخميس عن استئناف عملياتها إلى وجهتي براغ وزغرب، مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر الدولي.



وستقوم الناقلة بتسيير خمس رحلات أسبوعيا من مطار دبي الدولي "DXB" إلى مطار براغ الدولي "PRG" ورحلتين أسبوعيا إلى مطار فرانجو تومان في زغرب "ZAG".

وستزيد فلاي دبي رحلاتها إلى مطار فرانجو تومان زغرب "ZAG" إلى أربع رحلات أسبوعيا اعتبارا من سبتمبر/أيلول الجاري وستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

وأعرب حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي عن سعادته باستئناف الرحلات إلى كرواتيا وجمهورية التشيك وهما وجهتان شهيرتان على شبكة فلاي دبي.

ووسعت فلاي دبي مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السفر الدولي شبكتها إلى أكثر من 95 وجهة في 50 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وسيستمتع المسافرون الذين يحجزون رحلة طيران من فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي من الأول أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022.. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارا من الأول سبتمبر/أيلول الجاري للسفر خلال تواريخ الحدث.