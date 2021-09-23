انتخاب 11 دولة جديدة لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

انتخبت اليوم الدول الأعضاء المشاركة في أعمال الدورة الخامسة والستين لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام إحدى عشرة دولة لعضوية مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 عضوا للفترة 2021-2022.



جرت الانتخابات في جلسة عامة للمؤتمر بمقر الوكالة الرئيسي في العاصمة النمساوية فيينا و تشمل قائمة الدول الأعضاء المنضمة حديثا إلى عضوية المجلس كلا من بوروندي، كولومبيا، التشيك، فنلندا، غواتيمالا، إيرلندا ، ليبيا، باكستان، كوريا الجنوبية، سلوفينيا و فيتنام.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظي الوكالة بتشكيلته الجديدة لأول مرة يوم الإثنين المقبل، لانتخاب أعضاء المكتب الفني ومسؤولي المجلس.