شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يسخر من «بايدن» أثناء لعب الجولف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الحالي للبلاد جو بايدن، وذلك أثناء ممارسة رياضته المفضلة “الجولف”.
وبعدما قام ترامب بتسديدة موفقة، سخر من بايدن قائلاً : ” هل تعتقدون أن بايدن يستطيع ضربها بهذه الطريقة؟ لن يستطيع حتى تجاوز نقطة الانطلاق الأولى.”
وتعالت ضحكات المتواجدين برفقته بعد سخريته من بايدن، في إشارة إلى أن بايدن عجوز يعاني من أمراض كثيرة.
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