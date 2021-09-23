شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ظبي.. احتفالات وعروض استثنائية احتفاءً باليوم الوطني للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف 23 سبتمبر الجاري، بعرض مميز للألعاب النارية.

وانطلق عرض الألعاب النارية الاستثنائي من الواجهة البحرية لياس باي في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث تمكن زوار الجزيرة من مشاهدته من مجموعة مختارة من الفنادق والمطاعم التي تحتضنها الوجهة.

كما تم بث العرض على منصة الانستغرام الخاصة بالوجهة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت قيوداً على التجمعات كجزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها جزيرة ياس.

وقدمت الوجهة لزوارها باقات وخصومات بنسبة 20% عند حجز الإقامة في إحدى فنادق الوجهة، مع إمكانية الدخول إلى المدن الترفيهية التي تحتضنها الوجهة.

وكجزء من الإجراءات الاحترازية، تم وضع وتحديث إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي، في الوجهات المختارة لحضور عروض الألعاب النارية لضمان تجربة ممتعة لجميع الضيوف مع ضمان صحتهم وسلامتهم.

وتمت إضاءة المعالم السياحية والترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و كلايم أبو ظبي، وياس مول، وفنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبو ظبي - جزيرة ياس، والاتحاد أرينا، بألوان العلم السعودي، احتفاءً بـ 91 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1930.