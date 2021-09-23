شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: آثار التغير المناخي تهدد بزيادة المشاكل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لفت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس إلى أن آثار التغير المناخي تهدد بزيادة المشاكل في المناطق التي تعاني بالفعل من عدم الاستقرار أو في صراع.

وقال في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن بشأن التغير المناخي والأمن: "من الواضح أن التغير المناخي وسوء الإدارة البيئي يضاعفان المخاطر حيث تكون القدرات على التكيف محدودة".

وذكر إن الاعتماد على الموارد التي تتضاءل مثل المياه يمكن أن يزيد التوترات على الأرض ولكنه أضاف أنه يمكن التصدي لتلك المشاكل من خلال اتخاذ إجراءات من جانب المجلس وغيره.

وأضاف: " التكيف مع المناخ وإحلال السلام يمكن، ويجب، أن يعززا بعضهما".