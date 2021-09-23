البرلمان الأمريكي يقر منح إسرائيل مليار دولار لصالح القبة الحديدية

وأيد المجلس التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض ثمانية.

وجاء التصويت بعد يومين فقط من قرار زيادة التمويل من مشروع قانون إنفاق أوسع، حيث ألغى مجلس النواب اول امس الثلاثاء بندا يتعلق بتمويل القبة الإسرائيلية بمليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام.



وجاء مشروع القرار في أعقاب موافقة القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، تحت ضغط من مجموعة "سكواد" التقدمية لشطب هذا المبلغ من مشروع قانون مخصصات الدفاع لعام 2022.