مطار الشارقة يشارك الأشقاء السعوديين احتفاءهم بيومهم الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شارك موظفو هيئة مطار الشارقة الدولي و ممثلو الجهات العاملة به .. الأشقاء السعوديين القادمين عبر المطار احتفالاتهم بـ" اليوم الوطني الـ91 " لبلادهم الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام.



تضمنت الاحتفالات التي تستمر ثلاثة أيام توزيع الورود والهدايا الرمزية على الزوار مشاركة للشعب السعودي أفراحه بهذه المناسبة الوطنية وتعبيرا عن التلاحم بين الشعبين الشقيقين.

و عبر الزوار من المملكة العربية السعودية عن سعادتهم و تقديرهم لهذه المبادرة التي ترسخ قيم المحبة وتعكس روابط الأخوة بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و تشجعهم على زيارة الدولة مرات عديدة كل عام.