وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن يعقدون اجتماعا تنسيقيا في نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني ج. بلينكن أمس مع وزراء خارجية كل من بريطانيا و فرنسا و روسيا و الصين وذلك بوصفهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي وذلك على هامش مشاركتهم في الإجتماعات رفيعة المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.



وشدد وزير الخارجية الأمريكي في بيان له صدر اليوم بشأن هذا الإجتماع التنسيقي على أهمية العمل البناء للدول الخمس دائمة العضوية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

و فيما يتعلق بأفغانستان دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى تعزيز تنسيق الدول الخمس بشأن هذه المسألة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الناشئة ومنع حدوث انهيار اقتصادي.

و أشار إلى التوقعات المشتركة لحكومة شاملة وتمثيلية في أفغانستان..

وشجع الدول الخمس على البقاء متحدين بشأن أفغانستان و العمل معا لضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام المبادئ الإنسانية وتوافر الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية.