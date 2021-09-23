وزير الري المصري يؤكد أن إثيوبيا أعطت بلاده معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، الخميس، إن إثيوبيا أعطت بلاده معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة.



وأضاف وزير الري المصري: "المعلومات المغلوطة حول تشغيل سد النهضة لها عواقب وخيمة على مصر والسودان".

وتابع: "لا بد من وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا في سبيل التوقيع على اتفاق حول سد النهضة".

ومضى في حديثه: "من مصلحة الجميع التعاون في ملف سد النهضة لتحقيق الرخاء في المنطقة".

وأكد أن دول حوض النيل ذات سيادة وليس من المقبول أن تتحدث إثيوبيا نيابة عنها.