شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء السوداني حول الأوضاع ببلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن فترة انتقالية من 4 سنوات ستكون كافية للحكومة والمواطنين لإقامة انتخابات في أجواء ديمقراطية.



جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تثبيت العملة الوطنية وخفض التضخم، فضلاً عن جهود الإصلاحات في الجانب التشريعي، خلال لقاء مدير إدارة أفريقيا جنوب الصحراء والساحل بوزارة الخارجية الألمانية السفير روبرت دوغلر.

ومن جانبه، أكد دوغلر دعمهم للتحول الديمقراطي والحكومة الانتقالية، مشيداً بدور السودان في استضافة اللاجئين الإثيوبيين.