واشنطن تؤكد أن أعضاء الاتفاق النووي ينتظرون استئناف المفاوضات عدا إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤول أمريكي كبير، الخميس، أن جميع أعضاء الاتفاق النووي ما عدا إيران أوضحوا ضرورة استئناف محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن.



ونقلت رويترز عن المسؤول الأمريكي قوله: "إيران لم تطرح بعد موعدا لاستئناف المحادثات أو تقل ما إذا كانت ستستأنفها من حيث انتهت أو تعين مفاوضا لها".

وقال إن الفرصة ما زالت قائمة أمام إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لكن طهران لم تطرح بعد موعدا لاستئناف المحادثات أو تقل ما إذا كانت ستستأنفها من حيث انتهت أو تعين مفاوضا لها.

وأضاف المسؤول للصحفيين، طالبا عدم نشر اسمه، أن صبر واشنطن لن يظل إلى الأبد لكنه أحجم عن تحديد موعد نهائي.

ولفت إلى أن الأمر يعتمد على التقدم التقني في البرنامج النووي الإيراني وعلى تقييم أوسع نطاقا من جانب الولايات المتحدة وشركائها بشأن ما إذا كانت إيران راغبة في إحياء الاتفاق.

والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن مباحثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي ستستأنف "خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكدا عدم عقد لقاء مشترك بين إيران والدول المنضوية في الاتفاق على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء الإعلان الإيراني في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، باليوم نفسه، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن واشنطن ستعود بالكامل إلى الاتفاق النووي الإيراني في حال قامت طهران "بالمثل"، متعهدا بمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية.