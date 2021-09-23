شكرا لقرائتكم خبر 1.5 مليون جرعة من ألمانيا لمصر للتحصين ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت مصر 1.5 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا منحة من ألمانيا لمساعدة البلاد على مكافحة جائحة فيروس كورونا، وكان في استقبال الشحنة بمطار القاهرة السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

وجاء في بيان السفارة الألمانية بالقاهرة أنه «منذ بدء الجائحة تسعى ألمانيا جاهدة إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات والأدوية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، وعندما يحصل الناس في كل مكان في العالم على اللقاح والحماية فيمكن فقط حينئذ منع خطر التحور المستمر للفيروس والتغلب على الجائحة على المدى الطويل».

وعلى خلفية ما سبق أكد السفير هارتمان «لقد سعينا بشدة من أجل تقديم الدعم لمصر بتوفير منحة إضافية من شحنات اللقاح. وأنه لمن دواعي سروري وصول هذه المساعدة المباشرة الآن. إن مصر تعد شريكا له أهمية خاصة بالمنطقة بالنسبة لألمانيا».

وقال السفير الألماني «إن تحصين عدد السكان الكبير في مصر يمثل بالطبع تحديا كبيرا، نحن فخورون بأنه أمكننا الآن توفير 1.5 مليون جرعة لقاح إضافية وتسليمها إلى وزارة الصحة المصرية وذلك بالإضافة إلى الشحنة التي وصلت بالفعل إلى القاهرة من ألمانيا عبر شركائنا في منصة كوفاكس والتي تحتوي على 850 ألف جرعة لقاح».