شكرا لقرائتكم خبر مجلس الأمن: الانقلابيون يحاولون تعطيل السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات «محاولة تعطيل المرحلة الانتقالية في السودان بالقوة»، وذلك بعدما أعلن السودان إحباط محاولة انقلابية.

وفي بيان صحفي أصدروه من نيويورك، جدد أعضاء مجلس الأمن «دعمهم الكامل لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في مساعيه ليمر السودان بمرحلة انتقالية ناجحة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر.»

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان محاولة الانقلاب ودعا أيضا إلى مواصلة الالتزام بالعملية الانتقالية.

وشجع أعضاء مجلس الأمن كذلك الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية في السودان على الالتزام بالمرحلة الانتقالية ومواصلة العمل بروح التعاون «لتحقيق هدف انتقال السودان الشامل على النحو المبين في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.»

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، عن تضامنهم مع شعب السودان، وأكدوا استعدادهم لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية، كما جددوا التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

على صعيد آخر، اتهم وفد إثيوبي السودان بالتستر على تدريب جهات للاجئي تيجراي داخل أراضيه.

جاء هذا خلال مباحثات رسمية بين مسؤولين محليين من البلدين، عقدت بمدينة المتمة الإثيوبية أمس، وتم فيها التباحث بشأن إعادة فتح معبر حدودي، كان أغلق قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بعد العثور على ضابط رفيع برتبة نقيب داخل إثيوبيا وعليه آثار تعذيب.