شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يفرضون موجة نزوح جديدة في شبوة ومأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مناطق بمديريتي بيحان والعين غرب شبوة، ومديرية حريب شرق مأرب، موجة نزوح كبيرة جراء الهجمات الحوثية المستمرة.

وقالت الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب، «إن موجة نزوح كبيرة تشهدها تلك المناطق عقب سيطرة الحوثيين عليها»، وأكد مدير عام الوحدة مأرب سيف مثنى، رصد 70 حالة نزوح جديدة قادمة من مناطق الصراع المفروض من قبل الحوثيين على أطراف محافظتي مأرب وشبوة.

وأعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة شبوة، عن موجة نزوح كبيرة وصلت إلى 501 نازح، مع استمرار الفرار من مناطق القتال على أطراف المحافظة، وأشارت إلى أن استمرار التصعيد العسكري الحوثي على المنطقة سيؤدي إلى نزوح كبير ويضاعف من معاناة المواطنين.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن ملايين الأرواح في اليمن ما تزال معرضة للخطر، داعية الأمم المتحدة بالتعجيل في تقديم التمويل المطلوب.

وحسب تقرير للمنظمة، فإنه تم تأمين نصف مبلغ التمويل فقط، وبالمثل، حصلت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن على 50 بالمائة فقط من التمويل البالغ 3.85 مليار دولار أمريكي. وأضاف التقرير أن الوضع يظل مزريا بالنسبة لأكثر من 20 مليون شخص تضرروا من الأزمة.

وأشارت إلى أن هناك حوالي 5 ملايين شخص يقتربون مجددا من حافة المجاعة، بالإضافة إلى نزوح 4 ملايين شخص، وأن المجالات الأساسية للاستجابة ما تزال تعاني من نقص حاد في التمويل، مشيرة إلى أن شركاء الإغاثة لم يتلقوا سوى أقل من 10% من التمويل اللازم لتقديم خدمات الصحة المنقذة للحياة، والمياه والصرف الصحي، ودعم اللاجئين والمهاجرين.

ميدانيا تشهد جبهات مناطق العين، ببيحان شبوة، والعبدية، وحريب بمأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش المسنود بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران معارك عنيفة وسط تعزيزات لطرفي الصراع، وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.

وفي سياق متصل، أقر اجتماع لقبائل عبيدة، حضره محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، تشكيل كتائب جديدة لرفد المقاومة الشعبية، ودعم الجيش في معركته ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ودعا الاجتماع إلى إعلان حالة النفير العام والالتحام بالجيش والمقاومة للدفاع عن المحافظة.

من جانب آخر قال وزير الكهرباء أنور كلشات، «إن دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية المخصصة للكهرباء المقدمة من السعودية للحكومة الشرعية، وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن بجنوب البلاد، وهي الشحنة الرابعة لعدن وتتألف من 40 ألف طن متري مازوت.

وأشار أن الأيام المقبلة تشهد وصول سفينة أخرى تحمل 75 ألف طن متري من الديزل مخصصة للكهرباء استكمالا للدفعة الرابعة، ووصلت خلال الأشهر الخمسة الماضية عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة وشبوة.

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