شكرا لقرائتكم خبر ضربة جوية عراقية تقتل 4 دواعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت الخلية في بيان صحفي أن الضربة الجوية التي جاءت استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، استهدفت أحد الأوكار الرئيسة التابعة للدواعش في سلسلة جبال حمرين، مشيرة إلى أن الوكر كان يستخدم كمركز لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع محافظة كركوك.
على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي جليل عدنان خلف أمس، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال خلف للصحفيين، «إن مفوضية الانتخابات العراقية تعمل على أن تكون الانتخابات المقبلة ناجحة وهي أمانة في أعناق مجلس المفوضية، متمنيا أن تكون المشاركة واسعة للناخبين المسجلين.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة جوية عراقية تقتل 4 دواعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.