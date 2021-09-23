شكرا لقرائتكم خبر ضربة جوية عراقية تقتل 4 دواعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية واشتباك مسلح في منطقة جبال حمرين بشمال بغداد.

وأفادت الخلية في بيان صحفي أن الضربة الجوية التي جاءت استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، استهدفت أحد الأوكار الرئيسة التابعة للدواعش في سلسلة جبال حمرين، مشيرة إلى أن الوكر كان يستخدم كمركز لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع محافظة كركوك.

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القاضي جليل عدنان خلف أمس، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال خلف للصحفيين، «إن مفوضية الانتخابات العراقية تعمل على أن تكون الانتخابات المقبلة ناجحة وهي أمانة في أعناق مجلس المفوضية، متمنيا أن تكون المشاركة واسعة للناخبين المسجلين.