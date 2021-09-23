50 معتقلا في قبضة الشرطة الموريتانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت الشرطة الموريتانية العشرات من الأشخاص المشتبه بمشاركتهم أو ضلوعهم في التحريض على احتجاجات تخللتها أعمال حرق وتخريب لبعض المباني والمصالح الحكومية بمدينة « الركيز» جنوب البلاد.

وقالت مصادر محلية «إن الاعتقالات استمرت حتى صباح أمس، وطالت أكثر من 50 شخصا أغلبهم من الشباب في هذه المدينة القريبة من نهر السنغال والواقعة بمحافظة اترارزه (250 كلم) جنوب العاصمة نواكشوط» .

وقام محتجون غاضبون من تردي الخدمات العمومية وانقطاع الكهرباء في بإتلاف ممتلكات عمومية بمنزل الحاكم ومقر شركة الكهرباء الحكومية ومبنى الأحوال المدنية وأماكن خدمية أخرى.