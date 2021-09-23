التغذية الكهربائية لشمال سيناء أحد المشروعات التنموية.. اقرأ التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء أحد المشروعات التنموية الهامة المدرجة على بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، أن المشروع يتم في إطار خطة المشروعات الاستراتيجية لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضي والأنشطة الاستثمارية بالمنطقة، من خلال توسيع محطة محولات بغداد القائمة جهد 220 ك.ف، بالإضافة إلى إنشاء الخط الهوائي ( بغداد/ شرق الإسماعيلية ) بجهد 500 ك.في ، بطول 150 کم.