سرقوا الـ"DVR".. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة بنك بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من مدير فرع البنك الزراعي الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز بسرقة مبلغ مالى من داخل الفرع وكذا سرقة جهاز الــ DVR من داخل مكتب مدير الفرع.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص "أحدهم يعمل موظف أمن إدارى والمعين لحراسة البنك"، مقيمين ببندر مشتول السوق).

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، حيث قام (موظف الأمن) بالتخطيط للسرقة نظراً لطبيعة عمله ، وأعدوا ( صاروخ كهربائي ، مفك ، عتلة حديدية) وعقب إنتهاء العمل بالبنك وإنصراف جميع العاملين به حضر إليه المتهمان الآخران ، وقام بفتح الباب الجانبي للبنك وصعدوا للطابق الثالث محل الواقعة ، وفتح الباب الخارجى الخاص بالبنك والدلوف لداخله وفك المسامير الخاصة بقفل حجرة الخزينة والدلوف لداخل الحجرة وكسر الخزينة بإستخدام الأدوات المُشار إليها وسرقة المبلغ المالى ، ثم قاموا بإعادة تركيب القفل ، وكذا فك مسامير قفل حجرة مدير فرع البنك وسرقة جهاز الـ DVR حتى لا يعلم أحد بارتكابهم الواقعة ثم قاموا بإعادة تركيب القفل.

وعقب ذلك توجه المتهمان الآخران بالمسروقات والأدوات المستخدمة لورشة خاصة بأحد المتهمين وتخلصوا من جهاز الـDVR بإلقائه بأحد المصارف بدائرة المركز ، و أرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه- الأدوات المستخدمة) أضافوا إنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.