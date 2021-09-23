أحدهما قفز من الطابق الـ17.. مصرع شخصين في حريق شقة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقي شخصان مصرعهما إثر نشوب حريق هائل، مساء اليوم الخميس، بشقة سكنية بالطابق الـ 17 بعقار بمنطقة المندرة بحري بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية.

تلقي قسم شرطة المنتزه ثان بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بشقة سكنية وامتداداها لشقة مجاورة بعقار خلف مسجد المندرة بحري.

انتقلت قوة أمنية من القسم رفقة سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء التابعة إلى الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق السابع عشر وامتدادها لشقة مجاورة لها.

أسفر الحريق عن مصرع شخصين، أحدهما حاول الهرب من الشقة بعدما طالت النيران ملابسه بالقفز أعلى عقار مجاور للعقار سكنه مكون من 4 طوابق فلقي مصرعه- بحسب شهود عيان.

جرت السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتدادها لباقي شقق العقار، ونقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.