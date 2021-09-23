ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بالمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بالمواطنين عن طريق عمليات القرصنة الإلكترونية واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حساباتهم البنكية دون علم أصحابها مما عرض بعض عملاء البنوك لخسائر مادية.

وعُثر بحوزته على هواتف محمولة - كمية من مستلزمات الهواتف المحمولة تقدر قيمتها بـ 50 ألف جنيه - كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات تقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى.. وأضاف أنه قام بارتكاب (وقائع بذات الإسلوب، تمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ (116 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.