الارشيف / اخبار العالم

الأمم المتحدة: التغير المناخي يزيد خطر الصراعات العنيفة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:54
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن
عربي ودولي

ع+ ع-

لفت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى أن آثار التغير المناخي تهدد بزيادة المشاكل في المناطق التي تعاني بالفعل من صراع أو عدم الاستقرار.
وقال، في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن بشأن التغير المناخي والأمن: «من الواضح أن التغير المناخي وسوء الإدارة البيئي يضاعفان المخاطر حيث تكون القدرات على التكيف محدودة». 
وقال الأمين عام للأمم المتحدة: إن الاعتماد على الموارد، التي تتضاءل، مثل المياه يمكن أن يزيد التوترات على الأرض، ولكنه أضاف أنه يمكن التصدي لتلك المشاكل من خلال اتخاذ إجراءات من جانب مجلس الأمن الدولي وغيره. 
وأضاف جوتيريش: «التكيف مع المناخ وإحلال السلام يمكن، ويجب أن يعززا بعضهما». 
واتخذ عدد من أعضاء مجلس الأمن ذوي النفوذ خطوات في الماضي للتعامل مع هذه القضية، على سبيل المثال من خلال محاولة تطبيق نظام إنذار مبكر للصراعات الناتجة عن أزمة المناخ من بين إجراءات أخرى.

 

المصدر: د ب أ

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا