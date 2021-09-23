انت الان تتابع خبر حرس الحدود تضبط مواد مخافة في ام قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة حرس حدود، اليوم الخميس، عن ضبط مواد مخالفة في ام قصر بمحافظة البصرة.