القبض على متهمين بتجارة المخدرات في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارز شرطة الديوانية تمكنت من القبض على متهمين اثنين من سكنة محافظة ذي قار، عثر بحوزتهما لحظة تفتيشهما من قبل أفراد المفرزة على كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة".



واضافت انه "تم ارسالهما إلى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للتحقيق معهما واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصوليا".

