الارشيف / اخبار العالم

القبض على متهمين بتجارة المخدرات في الديوانية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القبض على متهمين بتجارة المخدرات في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة .
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارز شرطة الديوانية تمكنت من القبض على متهمين اثنين من سكنة محافظة ذي قار، عثر بحوزتهما لحظة تفتيشهما من قبل أفراد المفرزة على كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة".

واضافت انه "تم ارسالهما إلى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية للتحقيق معهما واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصوليا".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا