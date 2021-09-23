انت الان تتابع خبر إطلاق نار في قاعدة عسكرية قرب واشنطن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مسؤول أمريكي للصحفيين أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار وقع اليوم الخميس في قاعدة "فورت ميد" العسكرية في ولاية ماريلند شمالي العاصمة واشنطن.
وأكد عدد من وسائل الإعلام، منها شبكة "سي إن إن" الأمريكية وصحيفة "ذا صن" البريطانية ووكالة "فرانس برس"، صحة الأنباء عن وقوع هذا الحادث.
ونقلت "فرانس برس" عن مدير الحالات الطارئة في القاعدة، جيفري ماكليندون، قوله إن الحادث خلف خمسة جرحى.
غير أن القاعدة نشرت على صفحتها في "فيسبوك" أن الحديث يدور عن تدريب، لا أكثر.
ونقلت "فرانس برس" عن مدير الحالات الطارئة في القاعدة، جيفري ماكليندون، قوله إن الحادث خلف خمسة جرحى.
غير أن القاعدة نشرت على صفحتها في "فيسبوك" أن الحديث يدور عن تدريب، لا أكثر.