إطلاق نار في قاعدة عسكرية قرب واشنطن

وأكد عدد من وسائل الإعلام، منها شبكة "سي إن إن" الأمريكية وصحيفة "ذا صن" البريطانية ووكالة "فرانس برس"، صحة الأنباء عن وقوع هذا الحادث.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير الحالات الطارئة في القاعدة، جيفري ماكليندون، قوله إن الحادث خلف خمسة جرحى.



غير أن القاعدة نشرت على صفحتها في "فيسبوك" أن الحديث يدور عن تدريب، لا أكثر.