سفارة المملكة السعودية بإثيوبيا تحتفل باليوم الوطني الـ91

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفلت السفارة السعودية بأديس أبابا باليوم الوطني السعودي الـ91 ، بحضور رسمي من الحكومة الإثيوبية، ومشاركة واسعة من السفراء



ونظمت السفارة السعودية بأديس أبابا ، اليوم الخميس احتفالية وكرنفال كبير ، باليوم الوطني السعودي الـ91، وسط فخر واعتزاز بإنجازات حققتها بلادهم وقيادتهم على مدار قرن من الزمان .

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام بذكرى تأسيسها، عبر فعاليات تجسد معاني الولاء والانتماء والحب للوطن.

وعبر السفير السعودي لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، سامي بن جميل عبدالله، عن سعادته بالاحتفال الذي نظم بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، مؤكدا على المعاني والقيم التي تتجلى في هذا اليوم.

وقال بن جميل: "نحتفل فخرا واعتزاز بالإنجازات التي حققتها قيادة المملكة الرشيدة".

وأوضح السفير السعودي ، خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني، نتذكر في هذه الأيام ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه والرجال المخلصين من أبناء هذه البلاد المباركة لتوحيد هذه المملكة راية التوحيد ، مشيرا الى أن بعثات المملكة العربية السعودية تحتفل في الخارج مفتخرة بما تحقق من إنجازات في المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين .

وأشار السفير السعوإالى أن بلاده تعتبر شريكا اقتصاديا وإنمائيا مهما لإثيوبيا، فضلا عن دورها في المجال الإنساني، مؤكدا رغبة بلاده الصادقة في تعزيز العلاقات مع إثيوبيا في كافة المجالات .

بدوره هنأ مدير مكتب الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإثيوبية، أساي ألمايهو، حكومة وشعب المملكة العربية السعودية بيومهم الوطني.

وقال المسؤول الإثيوبي، الذي حضر الاحتفالية إلى جانب مسؤولين أخرين، إن إثيوبيا والمملكة العربية السعودية تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات الأخوية

وأكد على أن علاقات إثيوبيا مع المملكة العربية السعودية ستظل وثيقة وأخوية.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام بذكرى تأسيسها، عبر فعاليات تجسد معاني الولاء والانتماء والحب للوطن.

وقبل نحو 91 عاما أصدر الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول، مرسوما قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ويوافق اليوم الوطني السعودي ذكرى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى في التاريخ، وتوحيد رؤيتها تحت راية الإسلام وشهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" يوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول 1932، الموافق 21 جمادى الأولى 1351هـ..